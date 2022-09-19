الرباط 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، مسجّلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعاً بنسبة 0.2 %، بـ12.174,71 نقطة.فقد انخفضَ مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.28 % ليستقر عند 981,51 نقطة، فيما ارتفع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بنسبة طفيفة وصلت إلى 0.07 % مسجِّلاً 907,68 نقاط.وبلغَ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 67,5 مليون درهم مغربي.//انتهى//20:41ت م0150