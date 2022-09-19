القاهرة 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم، كلًّا من وزير خارجية هولندا "فوبكه هوكسترا"، ووزيرة خارجية النرويج "أنيكين هويتفيلد"، ووزير الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة المالطي "آيان بورج".جاء ذلك على هامش زيارة الوزير شكري الحالية إلى نيويورك، للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.وأوضحَ المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد - في تصريح له- أنه جرى خلال اللقاءات بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك، إضافة إلى مناقشة عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك القضية الفلسطينية، والأزمة الليبية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وقمة المناخ (COP27) التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل.//انتهى//20:41ت م0151