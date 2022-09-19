المدينة المنورة 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واستحت رعاية صاحبِ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، أنهت لجنة المناسبات الوطنية بإمارة منطقة المدينة المنورة جميع الاستعدادات لمشاركة الأهالي فرحة الاحتفاء باليوم الوطني الـ 92 للمملكة، بجملة من البرامج والأنشطة التي تجمع مابين الفخر والفرح، معلنة جاهزية جميع الجهات الحكومية والأهلية والقطاعات غير الربحية بالمنطقة.وينتظر أن تشهد المدينة المنورة - التي اكتست شوارعها وميادينها بالأعلام الوطنية، والإنارات الخضراء تعبيراً عن مدى الاعتزاز بحب الوطن والفخر بأمجاده- فعالياتٍ متنوعةً تبدأ من مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بحفل بهيج، يتخلَّله"أوبريت" وطني عنوانه " هي لنا دار " إضافة إلى العديد من الفعاليات والفقرات.وبيَّنت اللجنة أن الاحتفال سيستهل أنشطته الجمعة القادمة عند الساعة السادسة مساءً داخل الملعب وخارجه، حيث يضمُّ عروضاً تفاعليةً وفلكلوريةً و"أوبريت" غنائياً، وعرضًا مرئياً لمسيرة إنجازات الجهات المدنية والعسكرية بالمنطقة، ونشاطاً إنشادياً تفاعلياً، وعروضاً تفاعليةً، إلى جانب الفنون الشعبية التي تشتهر بها معظم مدن ومحافظات المنطقة، كما سيتضمَّنُ معرضاً صوتياً ومرئياً مصاحباً بعنوان " إرث وتاريخ " يحاكي شيئاً من سيرة الملوك سعود، فيصل، خالد، فهد، وعبدالله ـ رحمهم الله - وصولاً للعهد الزاهر والميمون لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الذي لم ينثنِ عن خدمة قبلة المسلمين ومسجد رسوله الكريم.ولفتت اللجنة لوجود جدارية للرسم بطول 92م ، تضمُّ صورة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله - وخادمِ الحرمين الشريفين وسموِّ وليِّ عهده الأمين - حفظهما الله - لتختتم " طيبة " كرنفالها الوطني في مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالألعاب النارية .الجدير بالذكر أن المنطقة ستشهدُ في مشاركاتٍ مماثلةً وواسعةً من مختلف الجهات والقطاعات المدنية والعسكرية، التي ستشارك بمسيرات للهجانة والخيل والعروض الفلكلورية، إضافة إلى الفقرات الترفيهية والتثقيفية لإبراز أهمية ما تعيشه المملكة من تطور ونهضة مستمدة من ماضيها التليد وحاضرها المجيد بفضل الله أولا ثم بفضل ما توليه حكومةُ خادمِ الحرمين الشريفين وسموِّ وليِّ عهده الأمين.// انتهى //20:47ت م0152