سياسي / وزير الخارجية البحريني يلتقي وزيرَ الخارجية الدنماركي
الاثنين 1444/2/23 هـ الموافق 2022/09/19 م واس
المنامة 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واس
التقى وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني- في نيويورك اليوم- وزيرَ الخاجية الدنماركي جيبي كوفود، وذلك على هامش انعقاد أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجرى - خلال اللقاء- بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها على الأصعدة كافة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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20:48ت م
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