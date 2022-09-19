المنامة 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني- في نيويورك اليوم- وزيرَ الخاجية الدنماركي جيبي كوفود، وذلك على هامش انعقاد أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.وجرى - خلال اللقاء- بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها على الأصعدة كافة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.//انتهى//20:48ت م0153