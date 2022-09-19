دبي 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسشاركت منظومة النقل والخدمات اللوجستية في منتدى المشاريع الضخمة والبنية التحتية المستدامة في دبي، الذي نظَّمَه معهد إدارة المشاريع (PMI)، وذلك عبر ورقة عمل قدمها وكيل الوزارة للتخطيط وتطوير القطاع الدكتور منصور التركي بعنوان "مشاريع النقل من الخطط إلى الواقع".واستعرض الدكتور التركي خلالها جهود المنظومة في إدارة وتنفيذ المشاريع الضخمة، وكيفية إدارة وتنفيذ المشاريع الضخمة في المنظومة مثل: تطوير البِنَى التحتية، وبناء موانئ جديدة، وتشييد شبكات السكك الحديدية، وإطلاق مناطق لوجستي؛ بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتحقيق أحد أهم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية المتعلقة بتحسين أداء الجهاز الحكومي.وأشار إلى تنوُّع المشاريع في قطاع النقل والخدمات اللوجستية التي تحمل عدة فئات وتشكِّل حصة كبيرة من المشاريع الضخمة في جميع أنحاء العالم، وتؤثِّر بشكل كبير على حياة الناس واقتصاداتهم، مبيناً أن السنوات القادمة ستحمل تغيراً شاسعاً في اتجاهات قطاعات النقل،التي ستحمل معها مشاريع عديدة في التنقل المشترك على نطاق واسع، والحد من ازدحام الطرق، والأثر البيئي، مختتماً ورقته بتأكيد أهمية وضع مستقبل ومتغيرات القطاع بعين الاعتبار من منظور الابتكار والاستدامة التي يتوقع أن تلعب دوراً كبيراً في نجاح خدمات القطاع و مشاريعه.// انتهى //21:13ت م0154