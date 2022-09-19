أبها 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسأطلقت جامعة الملك خالد برنامج مسارات التعلُّم المرن الذي يهدف إلى تحقيق تعلم مبتكر في مختلف المسارات الإبداعية.وأوضحَ عميد التعلْم الإلكتروني بالجامعة الدكتور عادل قحمش أن برامج التعلم المرن التي تم إطلاقها تشمل البرنامج التأسيسي الذي يتيح فرص التعليم والتعلُّم المرتبطة بتنمية المهارات الشخصية والأكاديمية والرقمية ومهارات العمل، إضافة إلى البرنامج التخصصي الذي يتيح فرص التعليم والتعلُّم المرتبطة بتخصص محدد، وكذلك البرنامج الحرّ الذي يتميز بإتاحة فرص التعليم والتعلُّم المرتبطة باحتياجات المتعلِّم الفردية في أي مجال.يذكر أنه يمكن التسجيل في برنامج مسارات التعلم المرن من خلال الرابط http://kku.edu.sa/flexlearn حيث أعدَّتِ العمادةُ موقعًا إلكترونيًّا متكاملاً وأدلةً إرشاديةً في هذا الاتجاه.// انتهى //21:17ت م0155