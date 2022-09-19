الرياض 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسأطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، النسخة الثانية من "جائزة الابتكار الرقمي"؛ بهدف تعزيز ثقافة الابتكار والبحث والتطوير، وذلك من خلال تحفيز الباحثين وحاملي براءات الاختراع التقنية المتميزة، وتنمية أصحاب القدرات ورواد الأعمال الرقميين، وتحويل مشاريعهم البحثية واختراعاتهم التقنية إلى نماذج أعمال رقمية من الممكن أن تصبح فرصًا تجارية ناجحة، ومن ثمَّ الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 الرامية لبناء مجتمعٍ رقميٍّ واعد.ويأتي إطلاق النسخة الثانية من الجائزة بالتعاون مع وزارة التعليم، وهيئة البحث والتطوير والابتكار، إضافةً إلى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية «كاكست»، وستعمل " جائزة الابتكار الرقمي " ومن خلال معسكر تدريبي مكثَّف يضمُّ نخبة من أبرز الخبراء العالميين والمحليين على إتاحة الفرصة للباحثين والمخترعين في المجال الرقمي للعمل على تحويل مشاريعهم إلى نماذج أعمال قابلة للتتجير والنمو والتوسع، متيحًا لهم ومن خلال معيناته وأدواته المختلفة إمكانية تحويلها لتصبح نماذج أعمال رقمية ريادية ناجحة.كما يتخلَّلُ الجائزةَ برنامجٌ متكاملٌ يعمل على تقديم 45 ساعة تدريب و 480 ساعة إرشادية، إلى جانب جوائز التمكين الرقمية للفائزين في مسارَيْها «الأبحاث الرقمية» و «براءات الاختراع التقنية» بقيمة إجمالية تبلغ 500 ألف ريال، يتم تخصصيها وفقًا لاحتياجات المشاريع في كلا المسارين، وتستهدف الجائزة دعم وتطوير 30 بحثًا وبراءةَ اختراع، من خلال المعسكر التدريبي الذي يتيح فرصة التدريب التطبيقي على تطوير خارطة التتجير ونماذج الأعمال والقيمة السوقية، وبناء واختبار النماذج الأولية، وإدارة التكاليف والإيرادات والتسعير، بالإضافة إلى التسويق وتحديد الفئات المستهدفة، وقنوات البيع والموارد الرئيسية والشراكات، وآليات التمويل للتتجير، والاعتبارات القانونية، والبحث والتطوير التقني وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والملكية الفكرية وبراءات الاختراع، علاوةً على ريادة الأعمال.ودعت الوزارة، الباحثين والمخترعين وطلاب وطالبات الجامعات ورواد ورائدات الأعمال إلى الانضمام للجائزة عبر التسجيل من خلال الرابط التالي: https://code.mcit.gov.sa/ar/competition/digital-innovation-award-2 ، حيث حددت الوزارة الـ 10 من نوفمبر القادم موعدًا لانتهاء مدة التقديم والتسجيل، على أن تبدأ بعدها عملية فرز المشاركات.// انتهى //21:22ت م0156