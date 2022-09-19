ناغوا 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسضربَ إعصارٌ، اليوم، جزيرةَ بورتوريكو في جمهورية الدومينيكان؛ مما تسبَّب بأمطارغزيرة وخلَّف فيضانات وأضراراً جسيمة.وأوضحَ حاكم جزيرة بورتوريكو بيدرو بييرلويسي في مؤتمر صحفي أن إعصار "فيونا" بلغت سرعة رياحه 144 كيلو متراً في الساعة, مبيناً أن الخسائر في البِنى التحتية والمنازل كارثية.وقبل وصول فيونا إلى الدومينيكان، وضعت الجزيرة 13 من 32 مقاطعة في الشمال والشرق في حال تأهب قصوى.//انتهى//21:29ت م0158