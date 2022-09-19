نجران 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسنَوَّهَ صاحبُ السموِّ الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بدعم واهتمام القيادة الرشيدة - أيدَّها الله - بالمشروعات التنموية في مناطق المملكة كافة.جاء ذلك خلال افتتاح سموِّه - اليوم - مركزَ الوثائق والمحفوظات بأمانة المنطقة، بحضور أمين منطقة نجران المهندس صالح آل داغش، بحي الفهد الشمالي.وأوضحَ آل داغش أن التكلفة الإجمالية للمركر بلغت 11.229.890 ريالاً، بمساحة إجمالية بلغت 6700 م2، في حين بلغت مساحة المركز الرئيسي 1950 م2، مشيراً إلى أن المركزَ عبارةٌ عن دورين وبدروم يوجد به 6 مستودعات لحفظ الوثائق والملفات، ودور أرضى مقسم لثلاثة أجزاء، يحتوي على صالة للتدريب وورش عمل ومركز لحفظ الوثائق والمحفوظات والاتصالات الإدارية، وغرفة للحارس وخزان تحليل، وخزانات للصرف والمياه والحريق، وغرفة المولد والمحول واللوحات الكهربائية، كما يحتوي المركز على 16 موقفاً للسيارات مغطاة بالمظلات، ومسطحات خضراء بمساحة 250 م2، و21 عمود إنارة.// انتهى //21:59ت م0161