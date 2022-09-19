نيويورك 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسأكدَ معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أهميةَ تعزيز التعاون المشترك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بما يخدمُ المصالحَ المشتركة.جاء ذلك خلال اجتماع معالي الأمين العام برئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير،على هامش مشاركة الدكتور الحجرف في اجتماعات الدورة السابعةوالسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وجرى - خلال الاجتماع- توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تشمل تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين في مجالات العمل المشتركة.// انتهى //22:02ت م0162