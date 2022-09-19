عمّان 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسوَقَّعَت الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي اليوم على إعلان مشترك يقدم الاتحاد من خلاله مساعدات على شكل منح للأردن بقيمة 364 مليون يورو للفترة 2021 - 2024، وبمتوسط حجم منح سنوي يبلغ 91 مليون يورو.وَقَّعَ عن الجانب الأردني وزير التخطيط ناصر الشريدة، وعن الاتحاد الأوروبي سفيرته لدى الأردن ماريا هادجيثيودوسيو.وتهدف المساعدات - بحسب بيان لوزارة التخطيط الأردنية- للمساهمة في دعم جهود الحكومة الأردنية في المجالات التنموية والإصلاحية.//انتهى//22:08ت م0163