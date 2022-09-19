اقتصادي / 364 مليون يورو مِنَحٌ من الاتحاد الأوروبي للأردن
الاثنين 1444/2/23 هـ الموافق 2022/09/19 م واس
عمّان 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واس
وَقَّعَت الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي اليوم على إعلان مشترك يقدم الاتحاد من خلاله مساعدات على شكل منح للأردن بقيمة 364 مليون يورو للفترة 2021 - 2024، وبمتوسط حجم منح سنوي يبلغ 91 مليون يورو.
وَقَّعَ عن الجانب الأردني وزير التخطيط ناصر الشريدة، وعن الاتحاد الأوروبي سفيرته لدى الأردن ماريا هادجيثيودوسيو.
وتهدف المساعدات - بحسب بيان لوزارة التخطيط الأردنية- للمساهمة في دعم جهود الحكومة الأردنية في المجالات التنموية والإصلاحية.
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22:08ت م
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