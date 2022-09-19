نجران 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسنَوَّهَ صاحبُ السموِّ الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بالدعم غير المحدود من حكومة خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وسموِّ وليِّ عهده الأمين - حفظهما الله - للقطاع الصحي.جاء ذلك خلال إطلاق سموِّه - اليوم - القافلةَ الصحيةَ، وفعالياتِ صحة نجران بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة من موقع النافورة التفاعلية على طريق الملك سعود، وتستمر 5 أيام.وتشتمل القافة على حافلة صحية تحملُ هويةَ اليوم الوطني، ومعرضاً وأركاناً للصحة بين الأمس واليوم، وكذلك التطور في مجالات المختبر والأشعة، وركناً للإبداع يتضمَّن أعمالاً وطنية لرسامي وخطاطي منسوبي صحة المنطقة، إضافةً إلى ركن"اعرف أرقامك لوطن أكثر حيوية" وجناح للتبرع بالدم.وشاهدَ سموُّه عيادةً افتراضيةً لخدمة مريض وهو في منزله، فيما كرَّم عدداً من منسوبي صحة المنطقة.// انتهى //22:12ت م0164