نيويورك 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، المبعوثَ الخاصَّ للولايات المتحدة إلى اليمن تيموثي ليندركنج، وذلك على هامش مشاركة معاليه في اجتماعات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة, اليوم في نيويوركوأكدَ معالي الأمين العام - خلال اللقاء- دعمَ دول مجلس التعاون جميع الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في ربوع اليمن، كما تم استعراض الجهود الأممية لإنهاء الصراع في اليمن متمثلةً بالهدنة التي أعلن عنها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، وضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لممارسة الضغط على جماعة الحوثي، للانخراط الجاد في العملية السلمية؛ لحلِّ الأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات الأممية، وأهمية دعم مجلس القيادة في الجمهورية اليمنية؛ لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، ودعم جهود التنمية.// انتهى //22:42ت م0169