الدمام 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسافتتح المنتخب السعودي تحت 17 عامًا - اليوم -، معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، استعداداً للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.واستدعى المدير الفني للمنتخب عبدالوهاب الحربي 23 لاعبًا هم : محمد المحمود، محمود البريه، بدر كابلي، ياسين خالد، عبدالسلام برناوي، فهد فلاتة، سعد المطيري، أمجد علي، رياض يامي، عبدالله البيشي، زياد عياش، فرحة الشمراني، محمد هزازي، نواف الجدعاني، رامز العطار، جاذوب الظفيري، نواف الجناحي، عمار اليهيبي، قاسم سلطان، طلال حاجي، فارس يوسف، محمد العيسي، نواف البشري.وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية.يُذكر أن أخضر تحت 17 عامًا سيستضيف المجموعة "الرابعة" من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023، والتي تضم إلى جانبه منتخبات، الكويت، الهند، ميانمار، والمالديف.// انتهى //22:50ت م0170