بغداد 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسدعا رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقي مصطفى الكاظمي مجدداً مختلفَ القوى السياسية في بلاده إلى التحلِّي بالهدوء والدخول في حوار صريح من أجل التوصل إلى حل للأزمة الراهنة التي يمرُّ بها العراق منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر من العام 2021م.وقال الكاظمي في بيان صحفي اليوم إن" الأزمة السياسية الحالية صعبة، لكن أبواب الحل ما زالت مفتوحة، وهذا يتطلَّب حواراً هادئاً يضع مصلحة العراق وشعبه فوق الجميع".وحثَّ رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، القوى الوطنية والسياسية إلى العمل من أجل العبور ببلاده إلى برِّ الأمان عبر حوار وطني قادر على إنتاج حلولٍ تنهي الأزمةَ الراهنة.//انتهى//22:57ت م0172