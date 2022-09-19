القاهرة 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واستعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة في إدارة التكامل الاقتصادي العربي، الاجتماع الثالث عشر للفريق العربي لسلامة الغذاء، غداً، عبر الاتصال المرئي، لمناقشة العديد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، ومنها السياسة العربية لسلامة الغذاء.وأفادت الجامعة العربية في بيان اليوم، بأن الفريق العربي سيبحث خلال الاجتماع ملاحظات تونس على مسودة البنود المرجعية للفريق العربي لسلامة الغذاء؛ وهي الوثيقة التي تنظم عمل الفريق والمهام المنوط بها، واختصاصاته، وإستراتيجية عمله.وأضاف البيان أن الاجتماع سيناقش مبادرة المملكة العربية السعودية لإنشاء الشبكة العربية الإقليمية لاتصالات المخاطر التي تقدمت بها المملكة من خلال مقترح يحتوي على تفاصيل المبادرة كافة (الأهداف، والأعضاء، والاجتماعات، والمخرجات المتوقعة)، التي تهدف إلى دعم التواصل بين الجهات الرقابية في العالم العربي، وتبادل الخبرات العلمية والعملية المتعلقة بمجال اتصالات المخاطر، كما تعد منصة لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات لتعزيز التواجد العربي على المستوى العالمي.وأشار البيان إلى أن الاجتماع سيستعرض أيضاً النسخة النهائية من السياسة العربية لسلامة الغذاء، التي قام بصياغتها الفريق المصغر المعني بإعدادها وتعديلها بعد تضمين ملاحظات الدول العربية عليها للموافقة عليها، ثم رفعها إلى لجنة التنفيذ والمتابعة تمهيداً لاعتمادها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.//انتهى//23:01ت م0174