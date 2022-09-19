نيويورك 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسالتقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه - اليوم - معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، وذلك على هامش الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وجرى خلال اللقاء بحث عدة قضايا على رأسها القضية الفلسطينية والأوضاع في أفغانستان ودول الساحل وبحيرة تشاد والصومال، مثمنين المستوى المتميز الذي بلغته علاقات التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة في العديد من المجالات.وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة بجهود منظمة التعاون الإسلامي في تعزيز دعائم الأمن والسلم في العديد من المناطق.من جانبه، عبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي عن تطلع المنظمة إلى تعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة في مختلف المجالات خدمة لقضايا السلم والأمن والتعاون.// انتهى //23:02ت م0175