نيويورك 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسالتقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه - اليوم - سفير الولايات المتحدة الأمريكية المتجول للحرية الدينية الدولية رشاد حسين، وذلك على هامش الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.واستعرض اللقاء أوجه العلاقات بين منظمة التعاون الإسلامي والولايات المتحدة في ضوء اجتماعات الحوار الإستراتيجي التي انعقدت جولتها الأولى في العاصمة الأمريكية واشنطن في شهر مايو الماضي، والتأكيد على الرغبة المشتركة في مزيد دعم الحوار والتعاون بين الجانبين.كما جرى تبادل وجهات النظر بشأن أوضاع المجتمعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء في المنظمة، وظاهرة الإسلاموفوبيا والحرية الدينية.// انتهى //23:27ت م0179