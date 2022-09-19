نيويورك 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 197.26 نقطة، بما يعادل 0.64%, ليغلق عند 31019.68 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 86.62 نقطة أو 0.76%, ليغلق عند 11535.02 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 26.56 نقطة أو 0.69%, ليغلق عند 3899.89 نقطة.//انتهى//23:42ت م0180