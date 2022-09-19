القاهرة 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واستواصلت أعمال اليوم الثاني من فعاليات الدورة الـ 48 لمؤتمر العمل العربي المنعقد حالياً في القاهرة، بمشاركة أصحاب المعالي وزراء العمل ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في 21 دولة عربية، وممثلي جامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية.وناقشت الجلسة العامة تقارير عن نشاطات وإنجازات المنظمة خلال الماضي، ونتائج الدورة 41 للجنة الحريات النقابية، ونتائج أعمال الدورة 20 للجنة شؤون المرأة العربية للعام الجاري، والنظر في توصيات وقرارات مجلس إدارة المنظمة، بالإضافة إلى تقرير عن نتائج أعمال الدورة 108 و109 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربية 2021 و 2022، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابعة والأربعين لمؤتمر العمل العربي.وعقدت لجان المالية وتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، والذكاء الاصطناعي وأنماط العمل الجديدة، ورقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها، والعضوية، والصياغة، لمناقشة الموضوعات المعروضة على جدول أعمالها.وبحثت اجتماعات فرق الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال التنسيق في الأعمال المعروضة على جدول أعمال المؤتمر.//انتهى//23:56ت م0181