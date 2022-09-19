مانشستر 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واساختتم النادي السعودي في مانشستر بالشراكة مع الجمعية العلمية السعودية في جامعة مانشستر مساء الأحد، مؤتمر مانشستر لأبحاث النخبة 2022 ، بحضور الملحق الثقافي في المملكة المتحدة الدكتورة أمل بنت جميل قطاني.وأكدت الدكتورة قطاني أهمية مثل هذه المحافل الأكاديمية والبحثية التي من دورها تحفيز الطلبة المبتعثين في بريطانيا على مشاركة بحوثهم ودراساتهم وإبرازها للأسهام في رفع كفاءة الأبحاث في المملكة العربية السعودية.ويسعى مؤتمر مانشستر لأبحاث النخبة الذي يسلط الضوء على الطلبة المبدعين في المملكة المتحدة لأن يكون أكبر مؤتمر بحثي يشمل جميع التخصصات في المنطقة، وذلك لاستقطاب الأبحاث المتميزة، ولإقامة علاقات بين الباحثين ومختلف المؤسسات الأكاديمية.ويهدف المؤتمر الذي حضره مدير الشؤون الثقافية والاجتماعية الدكتور فيصل الشريف ورئيس النوادي الطلابية والشؤون الاجتماعية باسل المطرفي إلى نشر المعرفة والعلوم بين أوساط الطلبة، وترسيخ مفهوم البحث وطرق عرضه في الأوساط الأكاديمية.وبلغ عدد المشاركات المقبولة في المؤتمر 11 عرضاً شفهياً و 18 ملصقاً بحثياً.مما يذكر أن مؤتمر مانشستر لأبحاث النخبة 2022 نظّم من قبل الطلبة السعوديين في مدينة مانشستر والجمعية العلمية السعودية في جامعة مانشستر بالشراكة مع الأندية الطلابية السعودية في شفيلد وبريستون ونيوكاسل وليفربول.//انتهى//00:38ت م0003