القاهرة 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ أن خسائر وأضرار تغير المناخ تتصدر أجندة عمل المناخ الدولي ويتعين تناولها بعناية خلال مؤتمر المناخ المقرر انعقاده بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل.جاء ذلك خلال مشاركة الوزير شكري، اليوم، في الاجتماع رفيع المستوى المنعقد على هامش أعمال الدورة (77) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك حول الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ.وأوضح وزير الخارجية المصري أن قضية الخسائر والأضرار أصبحت ظاهرة متكررة في شتى أنحاء العالم، وتتجلى في أشكال عدة، على غرار موجات الطقس المتقلب التي تسفر عن خسائر وأضرار بشرية ومادية كبيرة، معرباً عن تطلعه إلى الانخراط الفعّال من جانب الأطراف المعنية كافة بعمل المناخ، في تناول قضية الخسائر والأضرار على نحو يُسهم في خروج مؤتمر (COP27) بنتائج إيجابية حول هذه القضية.//انتهى//01:00ت م0004