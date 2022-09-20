نيويورك 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بوكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فرونكوف، وذلك على هامش هامش مشاركة معاليه في اجتماعات الدورة (77) للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.وأكد الحجرف - خلال اللقاء - دعم مجلس التعاون لجهود مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مشدداً على حرص دول مجلس التعاون في مكافحة الإرهاب ومكافحة تمويله والسعي المستمر في المساعدة لإحلال السلام في المنطقة، كما تم مناقشة الجهود التي يبذلها مجلس التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، والتعاون مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة في هذا المجال للحد من نشاطات الجماعات المتطرفة والإرهابية، بالإضافة إلى أهم المستجدات السياسية على النطاقين الدولي والإقليمي.// انتهى //03:52ت م0006