إسلام آباد 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الدفاع الصيني الجنرال وي فنغخه، رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه، الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية إلى الصين.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن الجانبين بحثا عدداً من الأمور المهنية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض العلاقات الثنائية والتطورات الأمنية في المنطقة.وأضاف أن وزير الدفاع الصيني عرض استعداد بلاده على تقديم الدعم والمساعدة الفنية لباكستان في إغاثة المنكوبين بالفيضانات الحالية التي تشهدها باكستان.// انتهى //07:37ت م0010