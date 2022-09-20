إسلام آباد 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم وصول رئيس الوزراء شهباز شريف إلى نيويورك لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، وعزمه على إبراز أسباب كارثة الفيضانات التي تشهدها باكستان أمام المجتمع الدولي.وسلطت الضوء على تكثيف السلطات الباكستانية جهودها لمكافحة انتشار فيروس حمى الضنك في باكستان، وخاصة في المناطق المتضررة من الفيضانات.وأخبرت عن استمرار انخفاض منسوب مياه الفيضانات في إقليم السند، وتكثيف السلطات الباكستانية جهود إعادة تأهيل مئات الآلاف من الأشخاص الذين شردتهم الفيضانات خلال الأيام الماضية.ورصدت صحف إسلام آباد في الشأن الإقليمي تطورات الوضع الأمني في أفغانستان، إلى جانب تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل اقتحام المستوطنين اليهود لباحات المسجد الأقصى.// انتهى //07:45ت م0011