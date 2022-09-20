طوكيو 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسارتفعت أسعار المستهلك في اليابان خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 3 في المئة سنوياً.وأظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية الصادرة اليوم، أن معدل تضخم أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بلغت 4ر0 في المئة مقابل 5ر0 في المئة خلال الشهر السابق على أساس سنوي.وبلغ معدل التضخم الأساسي بدون حساب أسعار الغذاء الأشد تقلبا 8ر2 في المئة سنوياً.// انتهى //09:45ت م0015