تونس 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واستحدثت الصحف التونسية الصادرة اليوم عن مساعي الحكومة التونسية للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية، مشيرة إلى تصريحات المتحدث باسم الحكومة نصر الدين النصيبي التي أكد فيها أن تونس لم تطلب مبلغًا محددًا من صندوق النقد الدولي بل قدمت طلبًا لتمويل برنامج إصلاحي لمدة ثلاث سنوات.والملف الليبي تناولت إعلان كل من رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري عن توصلهما إلى اتفاق على استبعاد شروط الترشح للرئاسة من القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات، الأمر الذي من شأنه أن يمهد لإمكانية المرور إلى المرحلة المقبلة من خلال إجراء الانتخابات المؤجلة.وتحدثت صحف الثلاثاء في الشأن الدولي عن مراسم الجنازة الرسمية لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية التي جرت وسط زخم كبير مع حضور بارز لرؤساء الدول لنقل التعازي.// انتهى //09:48ت م0017