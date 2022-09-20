نيويورك 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واساجتمع وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في مقر بعثة مملكة البحرين في نيويورك مع وزير خارجية جمهورية مقدونيا الشمالية بويار عثماني، وذلك على هامش أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //09:51ت م0018