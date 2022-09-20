ينبع 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واساستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي اليوم، وفداً من ممثلي شركة أرامكو السعودية، بهدف بحث سُبل التعاون الممكنة واستعراض الفرص المتاحة استثمارياً.وقدمت الهيئة الملكية بينبع، عرضاً عن أهم الفرص الاستثمارية المتاحة التي من شأنها دعم وتنمية بيئة الاستثمار وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة لقاطني مدينة ينبع الصناعية، إسهاماً في سير مدينة ينبع الصناعية نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.// انتهى //09:58ت م0019