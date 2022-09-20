القاهرة 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بتوجيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للحكومة بالبدء في التعاون مع مجموعة "ميرسك" العالمية لإنشاء شبكة وطنية متكاملة في مصر لإنتاج وتوزيع الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفن، اعتمادًا على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.وسلطت الضوء على مباحثات الرئيس المصري بالقاهرة أمس مع وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، لتعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، خاصةً ما يتعلق بالتعاون في التصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا وتبادل الخبرات والمعلومات.وأخبرت صحف الثلاثاء عن الاشتباكات التي اندلعت في العاصمة الليبية، طرابلس، بين مجموعات مسلحة تتبع مدينة مصراتة، وأخرى من مدينة الزاوية، بطريق مطار طرابلس القديم.ولفتت الانتباه إلى تشديد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط خلال لقائه رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية كسابا كيروشي، على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية الذي تحول مع الوقت إلى نوع من نظام "الأبارتهايد" بما يُمثل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي في هذا العصر.وتحدثت عن الإضراب الشامل بالمؤسسات التعليمية ومدارس القدس المحتلة، رفضًا لمحاولات الاحتلال فرض المنهج الإسرائيلي وما يحتويه من تزييف وتحريف للرواية التاريخية على الطلبة المقدسيين.وتطرقت صحف مصر إلى موضوعات دولية متفرقة منها تراجع الاقتصاد الألماني وتعهد الصين باستقرار سلاسل التوريد والصناعة.// انتهى //10:11ت م0021