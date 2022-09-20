الخرطوم 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على توجيه نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان رئيس اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مفوضية السلام والجهات المعنية، بضرورة الإسراع في تكملة إنشاء الآليات المطلوبة وتوفير المعينات اللازمة لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.ونقلت عن وزير الصحة السوداني الدكتور هيثم محمد إبراهيم قوله، إن برنامج الدعم العالمي منح السودان 145 مليون دولار لمكافحة الأمراض الثلاثة وهي الإيدز والدرن والملاريا وتقوية النظام الصحي.وأولت صحف الثلاثاء اهتماماً بتوقيع وزارة الزراعة السودانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بمقر الوزارة أمس، اتفاقية إطارية لدعم الأنشطة الزراعية لصغار المزارعين والمجتمعات الزراعية الرعوية.ونشرت صحف السودان إعلان الجيش الصومالي مقتل 75 من مقاتلي حركة الشباب الإرهابية أمس على أيدي القوات الحكومية والمليشيات المتحالفة معها في قرية “يسومان” بإقليم هيران.// انتهى //10:14ت م0022