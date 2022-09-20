الرباط 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير رشيد، ممثلاً عن العاهل المغربي الملك محمد السادس في مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، التي أقيمت أمس في لندن.وتناولت مشاركة رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس بنيويورك في الاجتماع رفيع المستوى لقمة الأمم المتحدة حول تحويل التعليم، الذي انعقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.وأخبرت صحف الثلاثاء أن إضراباً شاملاً عم أمس مدارس القدس الشرقية، للتعبير عن الرفض لفرض سلطات إسرائيل مناهج تعليمية اسرائيلية.وتناقلت إعلان السلطات الصومالية عن مقتل 45 من عناصر حركة الشباب الإرهابية في عمليات أمنية بإقليم هيران وسط البلاد.وتحدثت صحف الرباط عن قرار الصين القاضي بالزيادة في إنتاجها من الفحم لمواجهة نقص موارد الطاقة وازدياد أسعار النفط والغاز.وتطرقت في أخبار متفرقة إلى مخلفات الزلزال العنيف الذي ضرب تايوان، وشروع اليابان في إجلاء تسعة ملايين شخص إثر إعصار "نانمادول" الذي ضرب جنوب غربي البلاد.// انتهى //10:18ت م0023