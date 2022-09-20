الجزائر 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بمشاركة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أمس، في أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة في نيويورك، بصفته ممثلا للرئيس عبد المجيد تبون، مبرزة أن هذه الدورة تعقد تحت شعار "منعطف حاسم، حلول تحويلية للتحديات المترابطة"، وستشهد عقد عدة اجتماعات رفيعة المستوى حول أهم القضايا الراهنة في مجال السلم والأمن والحوكمة والتنمية المستدامة.وأبرزت عودة 11 مليون طالب إلى المدارس بداية من غد الأربعاء، مع اعتماد نظام التدريس العادي بدل نظام التفويج الذي كان سارياً خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كوفيد -19.وعرجت على الأوضاع الاقتصادية في تونس، مخبرة عن إعلان محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي أمس اقتراب التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه بلاده على قرض لتلبية احتياجات تمويل النشاط الاقتصادي والتجاري للفترة المقبلة.ورصدت صحف الجزائر أجواء تشييع جنازة ملكة بريطانيا الراحلة اليزابيث الثانية أمس، بعد 10 أيام من الحداد في المملكة المتحدة، بحضور نحو 500 من قادة وزعماء العالم.// انتهى //10:22ت م0024