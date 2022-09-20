مكة المكرمة 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسوقعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق, مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الوطنية, بحضور معالي الرئيس العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس وعدد من القيادات بالرئاسة.وتهدف المذكرة إلى رفع كفاءة ومستوى تأهيل العاملين في مجال إدارة التشغيل والصيانة والمرافق والشؤون الفنية لفريق القطاع الهندسي بالرئاسة من خلال إقامة الدورات التدريبية التخصصية، ونقل ونشر المعرفة في مجال التشغيل والصيانة وإدارة الأصول والمرافق من خلال الزيارات الميدانية المتبادلة بين المختصين بالقطاع، ووضع واعتماد آلية لربط مديري الإدارات في قطاع التشغيل والصيانة وإدارة المرافق بالرئاسة من خلال قنوات التطوير المهني والمعرفي على المستوى المحلي والعالمي عن طريق المشاركة في الفعاليات المهنية المقامة في المملكة وخارجها.// انتهى //10:26ت م0025