بورت فيلا 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم، قبالة سواحل جزيرة فانواتو الواقعة جنوب المحيط الهادئ.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على بعد 76 كيلو مترًا من منطقة نورساب الواقعة في مقاطعة مالامبا، وعلى عمق 11 كيلومتراً.ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.// انتهى //10:28ت م0026