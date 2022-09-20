القطيف 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسنظمت محافظة القطيف أمس بمقر المحافظة، ورشةَ عمل مشتركة بعنوان "التكامل نحو التنمية والسياحة بالقطيف"، بحضور المحافظ المكلف إبراهيم بن محمد الخريف، وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية المعنية والجمعيات الخيرية والتنمية الأهلية.وتخلل الورشة استعراض عدد من إستراتيجيات العمل المستقبلية والقائمة, إلى جانب عدد من التوصيات التي تسهم في تحسين جودة الحياة، عبر تمكين قطاعات الثقافة والتراث، والرياضة، والترفيه، والسياحة، للمشاركة في تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية.// انتهى //11:23ت م0042