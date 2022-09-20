نجران 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسوقعَّت أمانة منطقة نجران، عددًا من عقود التنفيذ لمشروعات البلدية والخدمية بالمنطقة بقيمة تجاوزت 26.500.000 ريال مع عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية المتخصصة.وأوضح أمين المنطقة المهندس صالح الغامدي أن العقود شملت سفلتة وأرصفة وإنارة للأمانة والبلديات والقرى التابعة بمبلغ 7.244.202 ريالاً؛ إلى جانب عقود دراسات وإشراف بنحو 9.832.500 ريال ومجموعة من مشاريع دراسات تطوير الاستثمارات ومسك السجلات المالية وحصر وتقييم الأصول وقطع الغيار بتكلفة اجمالية بلغت 9.511.836 ريالاً.وأشار إلى أن تلك العقود تأتي استمرارًا وحرصًا من أمانة منطقة نجران على استكمال جميع العقود المخصصة للمشاريع وإنجازها في أسرع وقت ممكن حتى يستفيد منها المواطن والمقيم بعد الانتهاء منها.وشدد المهندس الغامدي على المقاولين المنفذين والمتعهدين بالالتزام بالخطة الزمنية المحددة لتنفيذ المشاريع، وفقاً لأعلى معايير الجودة والأداء والإنجاز دون أي تأخير.وأكد أن الأمانة تلزم منفذي المشروعات البلدية بتوفير وسائل السلامة المرورية على المحاور والطرق كافة من أجل سلامة مستخدميها، والوقوف ميدانيًا على أرض الواقع، للتأكد من التزامهم بالتنفيذ، وتطبيق اللوائح والأنظمة بحق المخالفين.// انتهى //11:30ت م0044