نيويورك 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير الخارجية في جمهورية المالديف عبد الله شاهد، في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين.وجرى خلال اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف، بهدف تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين الصديقين، والوصول بها إلى آفاق أرحب بما يخدم تطلعات حكومتي وشعبي البلدين الصديقين.وثمن سمو وزير الخارجية خلال اللقاء مجهودات معاليه خلال ترأسه الجمعية العامة في دورتها الـ76 .وأثنى وزير الخارجية المالديفي على دعم المملكة المستمر لمنظومة الأمم المتحدة وللقضايا الدولية في العالم وفي الجمعية العامة بشكل خاص.وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض آخر المستجدات على الصعيد الدولي والقضايا التي تهم البلدين.حضر اللقاء وتوقيع مذكرة التفاهم، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد العزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.// انتهى //11:33ت م0046