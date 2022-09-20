نيويورك 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسرأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، الجانب الخليجي في الاجتماع الوزاري بين ترويكا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع جمهورية الصين الشعبية ورأس الجانب الصيني معالي مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين في نيويورك.وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، وسُبل تعزيزها في جميع مجالات التعاون.وتطرق الاجتماع إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.وحضر الاجتماع من الجانب الخليجي، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، وسعادة وزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، ومعالي وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، ومعالي وزير الدولة في دولة الإمارات العربية المتحدة خليفة شاهين المرر، ومساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية بدولة قطر الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي، ومندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور محمد الحسن، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.// انتهى //11:50ت م0048