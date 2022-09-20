تونغا 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسثار بركان "هوم ريف" في شمال الجزيرة الرئيسية في مملكة تونغا ثمان مرّات خلال الـ48 ساعة الأخيرة.وأفاد جهاز الرصد الجيولوجي في تونغا أن بركان "هوم ريف" لا زال يثور منذ 10 أيام، حيث تخرج منه الحمم البركانية ويتصاعد البخار والرماد في الهواء لمسافة ثلاثة كيلومترات على الأقل، محذرًا من الاقتراب من موقع البركان.وصدرت تحذيرات للطيارين بتوخي الحذر لدى المرور في الأجواء القريبة من البركان بعدما تم رفع مستوى التحذير بالنسبة لـ"هوم ريف" إلى الدرجة البرتقالية، أي أقل بدرجة واحدة من حالة الطوارئ، فيما طالبت السلطات بعدم الإبحار على مسافة أقرب من أربعة كيلومترات من "هوم ريف".// انتهى //11:52ت م0050