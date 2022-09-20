سكاكا 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة المنطقة، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ومعهد تمكين التقني.ونوهّ سموّه بدعم القيادة الحكيمة لتطوير القطاع غير الربحي وتعزيز وعي المجتمع نحو ثقافة التطوع والمسؤولية الاجتماعية، مشيداً بدور القطاع غير الربحي، ومبادراته الإبداعية والمميزة، التي كان لها الأثر البالغ، وذلك في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 م في تنمية القطاع غير الربحي.وأكد ضرورة تفعيل المذكرة بما يعود بالنفع على القطاع غير الربحي بالمنطقة، ويسهم في تحقيق الخطط التنموية والرعوية للقطاع وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.واطلع سمو أمير منطقة الجوف على عرض مرئي قدمه الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد بن علي السويلم، استعرض خلاله المهام والأهداف المرسومة للمركز ورؤيته المستقبلية للقطاع.ووقّع مذكرة التفاهم وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، ورئيس معهد تمكين التقني المستشار الخاص لسمو أمير المنطقة الدكتور أحمد بن محمد السناني، والرئيس التنفيذي الوطني للقطاع غير الربحي أحمد السويلم.وتأتي المذكرة استشعارًا للدور المهم للقطاع غير الربحي، بهدف تعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة ودعم دور القطاع غير الربحي وإرساء الممكنات الهادفة لتوسيع نشاط القطاع غير الربحي وتمكينه من القيام بأدواره التنموية والرعوية والتعاون فيما يخص نشر ثقافة التطوع والعمل التطوعي وتطوير كوادر القطاع غير الربحي وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات التي تخدم القطاع بالمنطقة.// انتهى //12:01ت م0051