القاهرة 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسالتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وذلك على هامش مشاركته في الدورة (77) للجمعية العامة للأمم المتحدة.وجرى بحث عدد من الملفات المتعلقة بالأزمات الدولية، وكذلك تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وخاصة القضية الفلسطينية، وعبرا عن التزامهما بالتنسيق المستمر والعمل سوياً من أجل محاولة ايجاد حلول سياسية للأزمات التي لا تزال تواجه بعض دول المنطقة.// انتهى //12:02ت م0052