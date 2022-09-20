الرباط 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسبحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، بنيويورك أمس، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الدكتور موسى فقي محمد، على هامش مشاركتهما في قمة تحويل التعليم، سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.وأوضح بيان صادر عن "الإيسيسكو" اليوم، أن الجانبين تطرقا أيضاً إلى نقاط التلاقي بين أولويات الإيسيسكو والاتحاد الأفريقي، حيث أكد الجانبان حرصهما على بناء شراكة مثمرة، واتفقا على توقيع اتفاقية تعاون، تتضمن التنفيذ المشترك لمجموعة من البرامج والأنشطة العملية، والمشاركة الدائمة في المؤتمرات والملتقيات الدولية، التي ينظمها كل جانب.// انتهى //12:04ت م0053