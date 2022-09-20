عرعر 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واساستكملت منطقة الحدود الشمالية استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ 92 للمملكة، من خلال تزين الشوارع والميادين العامة والمسطحات الخضراء في مدن ومحافظات المنطقة.وتنطلق فعاليات مصاحبة للاحتفاء باليوم الوطني لمدة أربعة أيام بمشاركة الهيئة العامة للترفيه وأمانة المنطقة وإدارة التعليم وجامعة الحدود الشمالية وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة في كل من حديقة برج المياة بعرعر وساحة حي الرفاع وفي المحافظات.وتشمل الفعاليات التي تشارك فيها جهات حكومية وأهلية عدداً من الفقرات الترفيهية، منها مسرح للطفل وعزف الربابة وفقرات إنشادية وغنائية ونحوها.// انتهى //12:08ت م0054