مكة المكرمة 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واستنظم الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ضمن مناسبة الاحتفاء باليوم الوطني الـ92 للمملكة تحت شعار "هي لنا دار" العديد من الفعاليات المتنوعة في مركز المعارض التابع للغرفة التجارية في مكة المكرمة، وتستمر إلى يوم السبت 24 سبتمبر، بالتعاون مع الغرفة التجارية بمكة المكرمة، وشرطة العاصمة المقدسة وأمانة العاصمة المقدسة والدفاع المدني والمرور والهلال الأحمر وهيئة السياحة.وتستقبل الفعالية زوارها من عصر الخميس، بعرض الخيول والفرسان بزيهم السعودي وجدارية للرسم الجرافيتي من إبداع مواهب شابة من مكة المكرمة، كما تشهد عروضاً فلكلورية تمثل مناطق مختلفة من المملكة، وتضم الفعالية أركاناً تحتوي على أزياء ومقتنيات شعبية من أرجاء الوطن، إضافةً إلى ركن خاص للحارة المكية القديمة بكل تفاصيلها.وتشارك الجهات الحكومية والخاصة بمعارض إثرائية، تتضمن ركن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الذي يعرض توسعة المسجد الحرام وكسوة الكعبة، وتستعرض رابطة العالم الإسلامي تاريخ المملكة في خدمة القرآن والسنة من خلال أفلام مرئية ومجسمات وشاشات لمس تفاعلية، فيما يقدم معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة صوراً للملوك في الحرم المكي والحرم النبوي، كما يعرض متحف دار الفنون الإسلامية مقتنيات خاصة بالمؤسس وتاريخ المملكة، وتستخدم شركة كدانة للتنمية والتطوير تقنية الواقع الافتراضي لعرض مشاريعها في المشاعر المقدسة.وتتضمن الفعاليات كذلك عروضاً مسرحية للأطفال ومسابقات وطنية، وأوبريت وطني يقدمه أطفال جمعية كهاتين الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة، بالإضافة إلى فعاليات متنوعة تتضمن أنشطة ثقافية وفنية بمشاركة الجمعية السعودية للفنون التشكيلية في مكة المكرمة "جسفت"، وعرضاً للرسم على الرمل يحكي تاريخ المملكة والتطور الذي شهدته بقالب فني مميز، كما تعيد الماضي بمشاركة الحكواتي الذي يسرد شيئاً من تاريخ المملكة بأسلوب مشوق، وتم تخصيص منطقة خاصة بترفيه الطفل تحتوي على ركن للروبوتات والحساب الذهني والرسم على الوجه وغيرها من الأنشطة الترفيهية.// انتهى //12:11ت م0055