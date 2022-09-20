نيويورك 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، ووزير الشؤون الخارجية الهندي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، والمندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد كلا على حدة.وجرى خلال اللقاءات بحث العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والمالية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والثقافية والتعليمية والسياحية بين الإمارات وهذه الدول، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //14:07ت م0088