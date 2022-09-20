بريدة 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم ، بحضور معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد والنبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، توقيع اتفاقية بين الرئاسة العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، ومجلسي شباب وفتيات القصيم .وثمن سموه توقيع الاتفاقية التي مثلّ فيها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس ، فيما مثل مجلسي شباب وفتيات القصيم وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، حيث تهدف إلى تأسيس تعاون مشترك بين شباب وفتيات القصيم و شباب وفتيات الرئاسة والعمل والسعي لتحقيق أفضل مستويات التكامل للرفع من مستوى البرامج والفعاليات التي تخدم الجميع .وأكد سمو أمير القصيم أن مثل هذه الاتفاقيات التعاونية تسهم في تعزيز مبدأ الولاء والانتماء في نفوس شباب وفتيات الوطن والمشاركة في تحقيق تطلعات واحتياجات الفئات المستهدفة في مثل هذه الاتفاقيات .كما ثمّن معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس رعاية سمو أمير القصيم لمثل هذه الاتفاقيات التعاونية ، التي تسهم في فهم وإدراك المرحلة المستقبلية للمملكة العربية السعودية وخدمة شباب وفتيات الوطن بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة أيدها الله .// انتهى //14:19ت م0090