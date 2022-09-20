الرباط 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسالتقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك بنيويورك اليوم، برئيس الوزراء في جمهورية بوركينا فاسو الدكتور ألبير ويدراوغو، على هامش مشاركتهما في قمة تحويل التعليم، حيث استعرضا مستجدات التعاون الثنائي، وناقشا عدداً من البرامج والأنشطة للشراكة في تنفيذها.وأوضح بيان صادر عن الإيسيسكو من مقرها في الرباط، ان الجانبين تطرقا أيضاً لأبرز نتائج البرامج والمشروعات والأنشطة التي نفذتها المنظمة بالتعاون مع بوركينافاسو، واتفقا على التعاون في عقد ندوة حول علوم الفضاء، ودورة لتدريب الشباب في بوركينا فاسو على كيفية تصميم وتصنيع قمر صناعي تعليمي، وتنفيذ عدد من المشاريع في مجال الحفاظ على البيئة، وتسجيل مجموعة من المواقع التاريخية والعناصر الثقافية في بوركينا فاسو على قوائم الإيسيسكو للتراث في العالم الإسلامي.// انتهى //14:20ت م0091