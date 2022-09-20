سكاكا 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، تعازيه ومواساته للمستشار في إمارة المنطقة للتراث والثقافة نواف بن ذويبان الخالدي في وفاة ابن أخيه - رحمه الله -.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بالخالدي ، معرباً عن عزائه ومواساته، سائلا المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.فيما أعرب الخالدي وذوو الفقيد عن شكرهم لسمو أمير الجوف على تعازيه ومواساته لهم .// انتهى //14:21ت م0092