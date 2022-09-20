اجتماعي / سمو أمير الجوف يعزي الخالدي في وفاة ابن أخيه
الثلاثاء 1444/2/24 هـ الموافق 2022/09/20 م واس
سكاكا 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واس
قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، تعازيه ومواساته للمستشار في إمارة المنطقة للتراث والثقافة نواف بن ذويبان الخالدي في وفاة ابن أخيه - رحمه الله -.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بالخالدي ، معرباً عن عزائه ومواساته، سائلا المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
فيما أعرب الخالدي وذوو الفقيد عن شكرهم لسمو أمير الجوف على تعازيه ومواساته لهم .
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14:21ت م
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