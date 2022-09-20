بريدة 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسأطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم، جائزة تعزيز الأمن الفكري بمحافظة البكيرية، بحضور معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.وأكد سموه، أن إمارة المنطقة حريصة على دعم المبادرات الوطنية التي تُسهم في تعزيز الأمن الفكري، مشيراً إلى أن الجائزة سيكون لها أثر كبير، من خلال المتابعة المباشرة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لترسيخ الأمن الفكري بالمجتمع، وحماية العقول من الأفكار المتطرفة والهدامة، وصيانة الأخلاق من القيم السلبية، وتعزيز المسؤولية الوطنية في المجتمع.فيما نوه معالي الشيخ السديس على دعم سمو أمير القصيم للمبادرات الوطنية الريادية، التي تسهم في حماية الوطن واستقراره، وتعزيز الولاء والانتماء للوطن وقادته في نفوس أبناء الوطن.// انتهى //14:22ت م0093